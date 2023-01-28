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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: результаты соревнований 28 января

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: результаты соревнований 28 января
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В заключительный день чемпионата Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия) были разыграны медали в женском одиночном катании и в танцах на льду.

Новой чемпионкой Старого Света стала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. В соревнованиях танцевальных дуэтов лучший результат показали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Женщины

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48.
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51.
4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90.
5. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 185,92.
6. Нийна Петрыкина (Эстония) – 183,74.
7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96.
8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29.

Танцы на льду

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 210,44.
2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 207,89.
3. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) – 198,21.
4. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 195,67.
5. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) – 191,85.
6. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 188,34.
7. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 179,96.
8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 175,82.

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