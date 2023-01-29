Видео победного проката танцевального дуэта Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри на ЧЕ-2023

Итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержали победу на чемпионет емпионат Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия) среди танцевальных дуэтов.

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри на 2,55 балла опередили британцев Лилу Фир и Льюиса Гибсона.



Бронзовыми призёрами стали финны Юлия Турккила и Матиас Верслёйс.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Танцы на льду



1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 210,44.

2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 207,89.

3. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) – 198,21.

4. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 195,67.

5. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) – 191,85.

6. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 188,34.

7. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 179,96.

8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 175,82