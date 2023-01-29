Мария Талалайкина: может быть, и лучше, что я сейчас здесь, а не в Италии

20-летняя российская фигуристка Мария Талалайкина поделилась эмоциями от выступления на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Если честно, не особо сильно волновалась. Видимо, мало работала, буду работать больше. Возможно, сказался перерыв в четыре месяца, когда я дома сидела. Это всё отговорки, просто это значит, что надо больше работать, и всё. Выкладываюсь на тренировках, но надо выкладываться и на соревнованиях.

На самом деле, несмотря на то что я ужасно выступила, я рада, что выступаю, и рада, что я вернулась домой, что так всё получилось. Может быть, и лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии. Для результата нужно ещё больше работать, чтобы его получить.

Буду выступать на всех возможных турнирах, вероятно, будут соревнования на призы федерации. Везде буду выступать. Надеюсь, что смогу чисто откатать свои программы и попасть в сборную Санкт-Петербурга», — передаёт слова Талалайкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в прошлом сезоне Талалайкина решила уехать в Италию, чтобы выступать за эту страну. Но в сентябре 2022 года фигуристка вернулась в Россию. Она пояснила, что не смогла получить вид на жительство в Италии. Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына.