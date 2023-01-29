Гущина: хотелось бы на чемпионат Европы съездить, слежу за ним, но прокаты не смотрю

Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась эмоциями от проката на чемпионате Санкт-Петербурга.
«Как ощущения от победы и хорошего проката? Ощущения невероятные, публика очень хорошо поддерживала. Очень хочется на следующих соревнованиях также кататься», — сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
– Не добавил ли такой антураж волнения, ответственности?
– Лишнего давления это не добавляло, наоборот, мне кажется, что это всё подбадривает.
– Каково выиграть городской турнир с баллами выше, чем у чемпионки Европы? Говорит ли это об уровне нашего фигурного катания?
– Интересно. Хотелось бы, конечно, и на чемпионат Европы съездить (смеётся).
– А этот Евро смотрела?
– Прокаты не смотрела, только результаты.
– Какие планы дальше?
– Следующий старт – финал Гран-при России.
– Готов ли показательный к гала-шоу?
– Всё увидите (улыбается).
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