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Гущина: хотелось бы на чемпионат Европы съездить, слежу за ним, но прокаты не смотрю

Гущина: хотелось бы на чемпионат Европы съездить, слежу за ним, но прокаты не смотрю
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Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась эмоциями от проката на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Как ощущения от победы и хорошего проката? Ощущения невероятные, публика очень хорошо поддерживала. Очень хочется на следующих соревнованиях также кататься», — сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

– Не добавил ли такой антураж волнения, ответственности?
– Лишнего давления это не добавляло, наоборот, мне кажется, что это всё подбадривает.

– Каково выиграть городской турнир с баллами выше, чем у чемпионки Европы? Говорит ли это об уровне нашего фигурного катания?
– Интересно. Хотелось бы, конечно, и на чемпионат Европы съездить (смеётся).

– А этот Евро смотрела?
– Прокаты не смотрела, только результаты.

– Какие планы дальше?
– Следующий старт – финал Гран-при России.

– Готов ли показательный к гала-шоу?
– Всё увидите (улыбается).

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