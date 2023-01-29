Гущина: хотелось бы на чемпионат Европы съездить, слежу за ним, но прокаты не смотрю

Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась эмоциями от проката на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Как ощущения от победы и хорошего проката? Ощущения невероятные, публика очень хорошо поддерживала. Очень хочется на следующих соревнованиях также кататься», — сказала Гущина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.



– Не добавил ли такой антураж волнения, ответственности?

– Лишнего давления это не добавляло, наоборот, мне кажется, что это всё подбадривает.



– Каково выиграть городской турнир с баллами выше, чем у чемпионки Европы? Говорит ли это об уровне нашего фигурного катания?

– Интересно. Хотелось бы, конечно, и на чемпионат Европы съездить (смеётся).



– А этот Евро смотрела?

– Прокаты не смотрела, только результаты.



– Какие планы дальше?

– Следующий старт – финал Гран-при России.



– Готов ли показательный к гала-шоу?

– Всё увидите (улыбается).