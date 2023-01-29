Ксения Гущина выиграла чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, Талалайкина — 11-я

15-летняя российская фигуристка Ксения Гущина стала победительницей чемпионата Санкт-Петербурга — 2023. Гущиной удалось захватить лидерство ещё по итогам короткой программы (72,57 балла) и сумела удержать его по итогам произвольной.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга — 2023. Женщины. Итоги

1. Ксения Гущина – 220,13 балла.

2. Полина Свириденко – 205,51.

3. Дарья Осипова – 197,73.

4. София Захарова – 194,28.

5. Виктория Нестерова – 188,73.

6. Арина Онищенко – 182,10.

7. Мария Новикова – 179,65.

8. Агнета Латушкина – 179,42.

9. Людмила Фурсова – 171,58.

10. Ярослава Гулевец – 162,18.

11. Мария Талалайкина – 152,85.