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Ксения Гущина выиграла чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, Талалайкина — 11-я

Ксения Гущина выиграла чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, Талалайкина — 11-я
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15-летняя российская фигуристка Ксения Гущина стала победительницей чемпионата Санкт-Петербурга — 2023. Гущиной удалось захватить лидерство ещё по итогам короткой программы (72,57 балла) и сумела удержать его по итогам произвольной.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга — 2023. Женщины. Итоги

1. Ксения Гущина – 220,13 балла.
2. Полина Свириденко – 205,51.
3. Дарья Осипова – 197,73.
4. София Захарова – 194,28.
5. Виктория Нестерова – 188,73.
6. Арина Онищенко – 182,10.
7. Мария Новикова – 179,65.
8. Агнета Латушкина – 179,42.
9. Людмила Фурсова – 171,58.
10. Ярослава Гулевец – 162,18.
11. Мария Талалайкина – 152,85.

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