Вайцеховская: нет смысла рассуждать, где была бы Губанова, участвуй на ЧЕ россиянки

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о победе Анастасии Губановой на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Однажды мы разговорились с французским коллегой, который в то время работал на Associated Press и писал о фигурном катании, и затронули тему послеолимпийских чемпионатов мира. Я искренне полагала, что делать там журналисту совершенно нечего: чемпионы ОИ, как правило, на мировые первенства после Игр не ездили, призёры зачастую тоже.



Коллега тогда сказал: мол, всё так, но это — чемпионаты мира. И те, кто выиграет, будут чемпионами без каких бы то ни было скидок на то, сильный был чемпионат или не слишком.



То же самое сейчас. Нет никакого смысла рассуждать, где была бы Настя Губанова, участвуй в чемпионате Европы её российские соперницы. Она — чемпионка Европы. Точка. С чем я Настю и её тренерский штаб искренне поздравляю», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.