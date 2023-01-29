Глеб Лутфуллин оценил своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга

Фигурист Глеб Лутфуллин, выигравший чемпионат Санкт-Петербурга, оценил своё выступление на турнире.

«Прокат оценю на четыре с плюсом, в среднем — на четыре. Концовка была не очень активная. Но по прыжкам доволен, что в принципе получилось выкатать ту техническую составляющую, которая у меня была.



Можно сказать так, что я спортсмен, мы так работаем. Бывают разные варианты событий. Два проката меньше чем за неделю — это как в футболе. В футболе вообще три раза в неделю играют, бывает. Так что не нужно жаловаться, надо просто выходить и делать.



Оценила ли девушка моё публичное поздравление? Думаю, да. Сегодня у неё работа была — не знаю, смотрела ли. Алексей Николаевич после проката поднял руку — и всё. Это, видимо, главный победный жест», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.