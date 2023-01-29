Алиев: хотелось бы, чтобы аксель стал моим другом, соратником

Фигурист Дмитрий Алиев подвёл итоги чемпионата Санкт-Петербурга, на котором занял третье место.

«Насчёт произвольной программы: я очень доволен первой половиной — три четверных. Пока ещё за весь сезон произвольная программа мало меня подводила. Сегодня не скажу, что подвела, но вторую половину нужно катать чисто, потому что большие баллы набираются на различных каскадах. Мы немножко перекроили программу из-за того, что у меня аксель сейчас не так идёт, как хотелось бы, собственно говоря, я на нём упал. В первой половине я прыгнул тройной лутц вместо тройного акселя. Сейчас подналажу к финалу Гран-при России, хотелось бы, чтоб аксель стал моим другом, соратником, чтоб я его мог выполнять в произвольной программе два раза. По поводу сегодня: я очень счастлив, что для меня эта произвольная программа закончилась. Было большое напряжение, потому что два турнира соединились в одно целое. Сейчас можно выдохнуть, дня три передохнуть. Что ещё могу сказать? Боролся, наверное. По катанию не сдался, как мне показалось, старался доделывать всё. Проанализирую ещё вторую половину, что пошло не так.



Почему с акселем поссорились? Есть нюансы с лезвиями, буквально сегодня тоже подправляли лезвия, но дело не в этом. Если в аксель идти, то его прыгнешь в любом случае. Где-то чуть-чуть не доверяю этому прыжку и себе в этом прыжке, поэтому, наверное, есть срыв. Что не так с лезвиями? Я уже катаюсь на них целый сезон, и я достаточно часто люблю их точить. Большой слой сточился уже, и кривизна дуги немножко изменилась. Это может в какой-то степени влиять, не полностью проблема в этом.



С инвентарём сейчас стало сложнее, конечно. У меня вообще эти лезвия делаются на заказ исключительно под меня. В мире, по-моему, Нэйтан Чен и я пользуемся такими лезвиями. Они как стандартные, только зубцы у них совершенно другого характера, они более острые, под зубцовые прыжки. Теперь эти лезвия сложнее доставать, поэтому придётся привыкать к стандартным», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.