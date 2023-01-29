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Алиев: переживал за Настю Губанову, морально помогал

Алиев: переживал за Настю Губанову, морально помогал
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Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал победу Анастасии Губановой на чемпионате Европы.

«Добавляют ли оптимизма последние новости от МОК? Я, конечно, читал, смотрел и видел, безусловно, эти новости хорошие. Но я стараюсь жить сегодняшним днём, потому что вы сами знаете, какой сейчас контраст может происходить. Хотелось бы, чтоб мы уже там были (на международных турнирах).

За Настю Губанову переживал очень сильно, морально помогал. Когда она уезжала на Европу, у нас с ней был разговор и я ей сказал: «Делай своё дело, и ты будешь там, где сейчас оказалась». В принципе, она по вчерашнему дню сделала всё, я за неё очень болел, поддерживал. Я очень рад, что в нашей группе наконец-то появился ещё один чемпион Европы. Это очень классно для меня, для Насти, для нашего штаба — очень крутые события», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова

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