Ветлугин: двойной сальхов будет мне сниться и сегодня, и завтра

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о выступлении на чемпионате Санкт-Петербурга.
«Подождите подводить итоги, ещё человек не докатался. Без второго тулупа, с каскадом это, наверное, был, скорее, экспромт, потому что это было решено сегодня буквально перед прокатом. А по поводу двойного сальхова — это тот элемент, который будет мне сниться сегодня. И завтра. И послезавтра (смеётся)», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
— Это была попытка четверного?
— Сальхов? Нет, тройной. Рано про четверной говорить. Сейчас тройной сальхов выучу, потом уже четверной (смеётся).
— Ты без тренеров настраивался перед прокатом, привычно тебе это делать?
— Да нормально. Перед своим выступлением, конечно, лучше самому себе внутренне сказать слова, которые необходимы, ещё раз проверить, что нужно сделать для успешного прыжка, и всё. В общем-то, тренер уже ничем не поможет.
Про то, что вчера Мишин выдернул от журналистов.
— Он не любит, наверное, долгие разговоры с вами, журналюгами, сразу после короткой программы. Наверное, поэтому.
— А ты любишь?
— Да мне как-то… не скажу, что меня это сбивает. Я нейтрально отношусь.
— Почему музыку сильно изменили в произвольной?
— Показалось, что скучноват мотив одной и той же музыки, даже если попытаться брать три разных вариации звучания. Поэтому сделали вот такую фрагментацию в произвольной, несколько получилось разных композиций. Мне кажется, так поинтереснее.
— Давно с этой музыкой катаешь?
— Можно сказать, три недели.
— Ты попал точно в топ-4. Это положительный результат для тебя?
— Если говорить про баллы — 276 получил, я настраивался на 275 по сумме. Пойду учить тройной сальхов (смеётся).
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