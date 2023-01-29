Ветлугин: двойной сальхов будет мне сниться и сегодня, и завтра

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о выступлении на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Подождите подводить итоги, ещё человек не докатался. Без второго тулупа, с каскадом это, наверное, был, скорее, экспромт, потому что это было решено сегодня буквально перед прокатом. А по поводу двойного сальхова — это тот элемент, который будет мне сниться сегодня. И завтра. И послезавтра (смеётся)», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



— Это была попытка четверного?

— Сальхов? Нет, тройной. Рано про четверной говорить. Сейчас тройной сальхов выучу, потом уже четверной (смеётся).



— Ты без тренеров настраивался перед прокатом, привычно тебе это делать?

— Да нормально. Перед своим выступлением, конечно, лучше самому себе внутренне сказать слова, которые необходимы, ещё раз проверить, что нужно сделать для успешного прыжка, и всё. В общем-то, тренер уже ничем не поможет.



Про то, что вчера Мишин выдернул от журналистов.

— Он не любит, наверное, долгие разговоры с вами, журналюгами, сразу после короткой программы. Наверное, поэтому.



— А ты любишь?

— Да мне как-то… не скажу, что меня это сбивает. Я нейтрально отношусь.



— Почему музыку сильно изменили в произвольной?

— Показалось, что скучноват мотив одной и той же музыки, даже если попытаться брать три разных вариации звучания. Поэтому сделали вот такую фрагментацию в произвольной, несколько получилось разных композиций. Мне кажется, так поинтереснее.



— Давно с этой музыкой катаешь?

— Можно сказать, три недели.



— Ты попал точно в топ-4. Это положительный результат для тебя?

— Если говорить про баллы — 276 получил, я настраивался на 275 по сумме. Пойду учить тройной сальхов (смеётся).