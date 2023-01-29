Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ветлугин: двойной сальхов будет мне сниться и сегодня, и завтра

Ветлугин: двойной сальхов будет мне сниться и сегодня, и завтра
Комментарии

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о выступлении на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Подождите подводить итоги, ещё человек не докатался. Без второго тулупа, с каскадом это, наверное, был, скорее, экспромт, потому что это было решено сегодня буквально перед прокатом. А по поводу двойного сальхова — это тот элемент, который будет мне сниться сегодня. И завтра. И послезавтра (смеётся)», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

— Это была попытка четверного?
— Сальхов? Нет, тройной. Рано про четверной говорить. Сейчас тройной сальхов выучу, потом уже четверной (смеётся).

— Ты без тренеров настраивался перед прокатом, привычно тебе это делать?
— Да нормально. Перед своим выступлением, конечно, лучше самому себе внутренне сказать слова, которые необходимы, ещё раз проверить, что нужно сделать для успешного прыжка, и всё. В общем-то, тренер уже ничем не поможет.

Про то, что вчера Мишин выдернул от журналистов.
— Он не любит, наверное, долгие разговоры с вами, журналюгами, сразу после короткой программы. Наверное, поэтому.

— А ты любишь?
— Да мне как-то… не скажу, что меня это сбивает. Я нейтрально отношусь.

— Почему музыку сильно изменили в произвольной?
— Показалось, что скучноват мотив одной и той же музыки, даже если попытаться брать три разных вариации звучания. Поэтому сделали вот такую фрагментацию в произвольной, несколько получилось разных композиций. Мне кажется, так поинтереснее.

— Давно с этой музыкой катаешь?
— Можно сказать, три недели.

— Ты попал точно в топ-4. Это положительный результат для тебя?
— Если говорить про баллы — 276 получил, я настраивался на 275 по сумме. Пойду учить тройной сальхов (смеётся).

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023