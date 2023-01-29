Игнатов — о произвольной программе: рад, что не сдал после неприятного падения

Серебряный призёр чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию Макар Игнатов подвёл итоги соревнований.
«В короткой программе на этом турнире мне всё понравилось, остаётся улучшать. В произвольной сегодня не всё получилось, но я рад, что не сдал после неприятного падения. Везде боролся до конца.
Этот сезон складывается для меня непросто, есть много причин. Мне и сейчас тяжело, но руки я опускать в любом случае не собираюсь.
Таких акул, как мне подарили сегодня, уже целая коллекция накопилась. Надо дома у родителей посчитать. Но розовая первая!
Выступление Насти вчера смотрел, ругал, материл. Она большая умница! Я рад за всю нашу группу. Ещё не думали, как её встретим здесь с победой. Сами только откатали», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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