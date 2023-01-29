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Даниелян прокомментировал победу Губановой на чемпионате Европы по фигурному катанию

Даниелян прокомментировал победу Губановой на чемпионате Европы по фигурному катанию
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Фигурист Артур Даниелян высказался о победе Анастасии Губановой на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«За Настю я очень болел, всеми силами. Поддерживали как могли. Я очень счастлив за неё, горд, потому что немало трудностей пришлось ей пройти, чтобы прийти к данному результату. Пусть и дальше у неё будет такая победная волна», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Артур Даниелян сегодня, 29 января, выступил на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию вне конкурса.

Анастасия Губанова выиграла чемпионат Европы, набрав 199.91 баллов. Второе место заняла Лоэна Хендрикс из Бельгии (193.48 очка). Третьей стала Кимми Репонд из Швейцарии, набравшая 192.51 балла.

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