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Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Санкт-Петербурга с результатом выше мирового рекорда

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Санкт-Петербурга с результатом выше мирового рекорда
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Санкт-Петербурга.

Во всех видах программы пара фигуристов показала результат выше мировго рекорда. За короткую программу Мишина и Галлямов заработали оценку 87,50 балла, за произвольную программу получили 162,43 балла и в итоге набрали в сумме 249,93 балла. Однако, данный результат не будет ратифицирован, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты национальных турниров.

Серебро досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (226,31), бронза — Анне Москалёвой и Максиму Ложкину (189,87).

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