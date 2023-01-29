Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Санкт-Петербурга с результатом выше мирового рекорда
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Санкт-Петербурга.
Во всех видах программы пара фигуристов показала результат выше мировго рекорда. За короткую программу Мишина и Галлямов заработали оценку 87,50 балла, за произвольную программу получили 162,43 балла и в итоге набрали в сумме 249,93 балла. Однако, данный результат не будет ратифицирован, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты национальных турниров.
Серебро досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (226,31), бронза — Анне Москалёвой и Максиму Ложкину (189,87).
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