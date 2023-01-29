Мишина — о крике с трибун «Настоящие чемпионы Европы»: мы на самом деле чемпионы Европы

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов подвели итоги своего выступления в произвольной программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Санкт-Петербурга, где они завоевали первое место, установив новый мировой рекорд.

Мишина: «Насколько вдохновляет фраза «Настоящие чемпионы Европы» с трибун? Мы на самом деле чемпионы Европы (улыбается). Поэтому нам, наверное, это просто приятно.

Помогал ли Александр Смирнов готовиться к этому старту? Сложно оценивать работу тренера по конкретному турниру. Глобально, я считаю, Александр Викторович нам очень сильно помогает, в плане элементов и в плане моральной поддержки.

Галлямов: Очень много форматов турниров с участием пар? Это действительно очень интересно, придумали что-то новое. Кубок Первого Канала два года назад – для нас это действительно было в новинку. Сейчас чемпионат России по прыжкам – и интерес появляется и у болельщиков, и у зрителей. Например, мы попробовали сейчас в короткой программе тройной лутц, что-то сложное, что мы никогда не делали. Это подстёгивает наш спортивный характер – сделать что-то что по-настоящему круто.

Мишина: Планируются ли усложнения? Возможны ли четверные элементы? Наше первое дополнение – это тройной лутц. Не все сразу, пока по одному элементу, хотим вкатывать. По мере того, как будем справляться с новым сложным контентом, будем добавлять четверные», — передаёт слова Мишиной и Галлямова из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.