Видео показательного выступления Валттера Виртанена в образе старика

Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия) прошли показательные выступления.



Финский фигурист Валтттер Виртанен представил довольно необычное выступление. Виртанен вышел на лёд в маске старика и балахоне, с трудом передвигался, держась за спину, после чего подъехал к зрителям и избавился от маски. Также он скинул балахон, под которым была белая майка. Ближе к концу номера финский фигурист полностью снял майку и продемонстрировал в какой отлиной физической форме находится.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором показательного выступления Валттера Виртанена на Чемпионате Европы по фигурному катанию:

Валтттер Виртанен занял 14-е место на домашнем для себя Чемпионате европы по итогам завершившейся произвольной программы у мужчин.