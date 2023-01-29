Хореограф Луны Хендрикс: на программу повлияли давление и сильные ожидания

Адам Сола, хореограф Луны Хендрикс, рассказал, почему бельгийской фигуристке не удалось победить на чемпионате Европы.



«К сожалению, на программу Луны повлияли давление и сильные ожидания. Мы все люди и по‑разному реагируем на ситуации, наполненные повышенным адреналином и нервозностью. Нестандартные ошибки случаются. Луна — очень сильная фигуристка с отличной техникой и великолепным артистизмом. Сложность её хореографии и разработанное содержание программ позволяют ей достичь желаемых результатов и добиться успеха. Европейская публика была влюблена в неё и безоговорочно поддерживала. Мы поздравляем прекрасную Настю Губанову с её потрясающими выступлениями и победой! Она показала сильное техническое исполнение. Отличная работа, Грузия!» — приводит слова Солы «Матч ТВ».



По итогам завершившихся соревнований чемпионата Европы золотую медаль в женском одиночном катании завоевала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Луна Хендрикс заняла второе место.