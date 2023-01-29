Хореограф Луны Хендрикс: на программу повлияли давление и сильные ожидания

Адам Сола, хореограф Луны Хендрикс, рассказал, почему бельгийской фигуристке не удалось победить на чемпионате Европы.
«К сожалению, на программу Луны повлияли давление и сильные ожидания. Мы все люди и по‑разному реагируем на ситуации, наполненные повышенным адреналином и нервозностью. Нестандартные ошибки случаются. Луна — очень сильная фигуристка с отличной техникой и великолепным артистизмом. Сложность её хореографии и разработанное содержание программ позволяют ей достичь желаемых результатов и добиться успеха. Европейская публика была влюблена в неё и безоговорочно поддерживала. Мы поздравляем прекрасную Настю Губанову с её потрясающими выступлениями и победой! Она показала сильное техническое исполнение. Отличная работа, Грузия!» — приводит слова Солы «Матч ТВ».
По итогам завершившихся соревнований чемпионата Европы золотую медаль в женском одиночном катании завоевала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Луна Хендрикс заняла второе место.
- 29 января 2023
-
22:29
-
22:22
-
22:13
-
21:26
-
21:01
-
20:02
-
19:09
-
18:40
-
18:13
-
17:40
-
17:06
-
17:02
-
16:01
-
15:50
-
15:49
-
15:43
-
15:37
-
15:29
-
15:22
-
15:18
-
14:47
-
12:58
-
12:56
-
11:07
-
04:56
-
00:25
-
00:06
- 28 января 2023
-
23:47
-
22:59
-
22:44
-
22:19
-
21:40
-
21:31
-
21:04
-
20:52