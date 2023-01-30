Состояние Романа Костомарова продолжает улучшаться
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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который 10 января был госпитализирован с пневмонией, продолжает улучшаться, сообщает «РИА Новости Спорт», со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«В состоянии Романа Костомарова происходят положительные изменения, оно продолжает улучшаться. Но определённые выводы пока делать рано», — говорится в сообщении источника.
Напомним, Роман Костомаров в течение двух недель был подключён к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. В начале текущей недели фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя, однако сразу были обнаружены некоторые проблемы с сердцем. Сейчас всё постепенно нормализуется.
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