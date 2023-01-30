Алина Загитова выступит в дуэте с певицей Zivert

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, фигуристка Алина Загитова выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт (Zivert) на фестивале «Влюблённые в фигурное катание». Как сообщают организаторы, дуэт исполнит любимую песню фигуристки из репертуара певицы.

«Я очень рада, что пробую себя в новом деле. Мне всегда нравилось петь, особенно приятно и трепетно исполнить любимую песню с артисткой, которой я восхищаюсь. Благодарна фестивалю за то, что он даёт ценную возможность реализовать мою маленькую мечту», — сказала Загитова.

Мероприятие пройдёт 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Загитовой в нём также примут участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва и призёр этапов Гран-при Майя Хромых.