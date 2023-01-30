Леонова предположила, в чём причина неудачи Луны Хендрикс на чемпионате Европы

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании, тренер и хореограф Алёна Леонова поделилась мыслями о бельгийской спортсменке Луне Хендрикс, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы.

«Чего не хватило Луне? Помешал статус фаворита, мысли о том, что победа близка? Мне кажется, есть такая тема. У меня тоже было такое, когда я стартовала: когда ты очень хочешь, и не всегда это получается. Бывает такое. Вот тебя спрашивают, почему ты так выступила, а ты ничего не можешь ответить, кроме: «Я очень хотела». Когда ты очень-очень хочешь, но бывает, что всё складывается не в твою пользу, к сожалению", — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Алёной Леоновой читайте на «Чемпионате»: