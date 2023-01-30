Леонова ответила, стоило ли отпускать фигуристку Губанову выступать за Грузию

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании, тренер и хореограф Алёна Леонова считает, что Анастасия Губанова правильно сделала, приняв решение выступать за Грузию.

— После победы Насти среди болельщиков началась дискуссия насчёт того, стоило ли отпускать её в Грузию. Получается, что наша фигуристка приносит медаль чужой стране. Как вы относитесь к таким ситуациям?



«Я очень рада, что Настя оказалась в нужное время в нужном месте. Я думаю, что всё абсолютно правильно было сделано. Кто же мог подумать, что так будет и что наши фигуристы будут вынуждены пропускать этот сезон, сидеть без международных стартов. Так сложилось, кому-то это принесло пользу. Тут, я считаю, за Настю можно только порадоваться», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Алёной Леоновой читайте на «Чемпионате»: