«Очень классный парень!» Леонова — о победе Адама Сяо Хим Фа на чемпионате Европы

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании, тренер и хореограф Алёна Леонова высказалась о победе француза Адама Сяо Хим Фа в мужском одиночном катании на чемпионате Европы.



«Я следила за ним ещё с прошлого сезона – очень классный парень! Мне очень нравятся его постановки, он очень самобытный, неординарный. У него достаточно интересные программы, не похожие на все остальные. Ну и, конечно, прыжковый контент. Да, иногда не всё гладко, но видно по нему, что он может многое. Серьёзный конкурент, наверное, пока что на уровне чемпионата Европы. Мировой уровень сейчас очень высокий, там будет посложнее», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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