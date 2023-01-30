«Ситуация совсем плачевная». Леонова — о парном катании на чемпионате Европы

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании, тренер и хореограф Алёна Леонова поделилась впечатлениями от выступлений в парном катании на завершившемся чемпионате Европы.

— В парном катании победители впервые за 14 лет не набрали даже 200 баллов. Можно сказать, что на уровне Европы в отсутствие наших фигуристов парное катание умирает?



— Если говорить про парное катание, да, здесь, наверное, можно так сказать. Всё-таки наши пары всегда впереди всех, не только на уровне чемпионата Европы. Тут прям ситуация совсем плачевная, слабый состав получился. Баллы говорят сами за себя. Я бы сказала, что такого интереса к парному катанию уже нет, как был год назад, — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Победителями чемпионата Европы по фигурному катанию среди спортивных пар стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи, набравшие по итогам соревнований менее 200 баллов.