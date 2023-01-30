«Ситуация совсем плачевная». Леонова — о парном катании на чемпионате Европы

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании, тренер и хореограф Алёна Леонова поделилась впечатлениями от выступлений в парном катании на завершившемся чемпионате Европы.
— В парном катании победители впервые за 14 лет не набрали даже 200 баллов. Можно сказать, что на уровне Европы в отсутствие наших фигуристов парное катание умирает?
— Если говорить про парное катание, да, здесь, наверное, можно так сказать. Всё-таки наши пары всегда впереди всех, не только на уровне чемпионата Европы. Тут прям ситуация совсем плачевная, слабый состав получился. Баллы говорят сами за себя. Я бы сказала, что такого интереса к парному катанию уже нет, как был год назад, — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Победителями чемпионата Европы по фигурному катанию среди спортивных пар стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи, набравшие по итогам соревнований менее 200 баллов.
- 30 января 2023
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:40
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:51
-
14:32
-
13:28
-
12:50
-
10:59
-
01:55
- 29 января 2023
-
22:29
-
22:22
-
22:13
-
21:26
-
21:01
-
20:02
-
19:09
-
18:40
-
18:13
-
17:40
-
17:06
-
17:02
-
16:01
-
15:50
-
15:49
-
15:43
-
15:37
-
15:29
-
15:22
-
15:18
-
14:47