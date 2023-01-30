Леонова считает, что чемпионат Санкт-Петербурга получился интереснее, чем чемпионат Европы

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании, тренер и хореограф Алёна Леонова заявила, что чемпионат Санкт-Петербурга получился интереснее, чем чемпионат Европы.

— Параллельно с чемпионатом Европы проходил чемпионат Санкт-Петербурга. Многие считают, что он получился даже зрелищнее континентального первенства. Вы разделяете эту точку зрения?



— Да, мне сегодня удалось чуть-чуть посмотреть последнюю разминку произвольной мужчин на чемпионате Санкт-Петербурга, и я могу сказать, что это в разы интереснее было, чем на чемпионате Европы. Здорово, что пришёл народ – атмосфера была классная. И в принципе неплохо все катались. Ну, наверное, это ещё потому, что свои. Всё равно своих ты любишь больше, чем чужих (улыбается), — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.