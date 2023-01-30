«Тренеры тянули всю нашу группу за уши». Мишина и Галлямов — о тренировках после Олимпиады

Олимпийские чемпионы в команде, бронзовые призёры Игр-2022 в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как входили в новый сезон после Олимпиады в Пекине.

«Пришлось ли заново возвращать себя к жизни? Как раз с этой целью наши тренеры сделали нам отпуск дольше обычного. Мы отдыхали целый месяц и понимали, что не должны останавливаться, потому что, если будем стоять на месте, соперники, которые были по ходу сезона ниже, могут сократить это отставание. Это очевидно, по моему мнению», — приводит слова Галлямова RT.

«После Олимпиады, наверное, у всех происходит спад, поскольку на ней самой ты выкладываешься по полной. Но, когда наступило межсезонье, я заметила, что наши тренеры тянули всю нашу группу, что называется, за уши. Старались любым способом вывести нас всех из того состояния, когда вообще ничего не хочется.

У нас в группе всё всегда строится на осознанности. И Тамара Николаевна (Москвина), и Артур Леонидович (Минчук) много с нами разговаривали, очень доброжелательно интересовались, хотим ли мы сами продолжать кататься дальше или намерены закончить с фигурным катанием прямо сейчас. И для себя мы с Сашей как-то очень быстро решили, что хотим кататься дальше.

Не было ли сомнений на этот счёт? Нет. Мы действительно очень хорошо отдохнули на море, отдельно друг от друга, от тренеров, и о фигурном катании забыли на этот месяц абсолютно», — сказала Мишина.