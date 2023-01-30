Мишина заявила, что их с Галлямовым пара выиграла от прогресса Бойковой и Козловского

Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, выразила готовность соревноваться с сильнейшими парами России, в том числе одногруппниками Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, на каждых соревнованиях.

В сезоне-2022/2023 чемпионат России выиграли Бойкова и Козловский, а чемпионат Санкт-Петербурга – Мишина и Галлямов.

«Встречаться с сильнейшими на каждом из этапов Гран-при? Для нас нет существенной разницы. Во-первых, мы на каждых соревнованиях соревнуемся прежде всего с собой. Стараемся сделать какие-то вещи лучше, нежели на предыдущем старте, исправить те или иные ошибки, попробовать новые элементы. Когда ты на этом сосредоточен, присутствие или отсутствие соперников не сильно влияет на прокат. Не говоря уже о том, что вся наша группа каждый день тренируется на одном льду и конкуренции там более чем достаточно.

Считаете, что от мощного постолимпийского прогресса Александры Бойковой и Дмитрия Козловского выиграла прежде всего наша пара? Это однозначно так», — приводит слова Мишиной RT.