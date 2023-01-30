Татьяна Тарасова: те, кто выступает за бойкот Олимпиады, — больные люди

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала больными людьми тех, кто выступает за бойкот Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает возможность выступления российских спортсменов на Играх-2024 под нейтральным флагом, что стало поводом для призывов к бойкоту Игр. Однако глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предупредил, что такое может привести к изоляции российского спорта минимум на два олимпийских цикла.
«Я однозначно выступаю за то, чтобы принимать участие в международных соревнованиях. А флаг и гимн мы себе завоюем на соревнованиях. Что касается тех, кто выступает за бойкот Олимпиады, это больные люди», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
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