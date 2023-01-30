15-летняя российская фигуристка Аделия Петросян восстановила четверной флип. Видео успешного исполнения элемента ультра-си на тренировке опубликовано в соцсетях группы Этери Тутберидзе.
В сезоне-2021/2022 Петросян уже успешно пробовала прыгать один из самых сложных четверных, однако в нынешнем сезоне из редко исполняемых четверных Аделия радовала болельщиков только риттбергером.
Из россиянок четверной флип исполняли на соревнованиях олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова.
В сезоне-2022/2023 Петросян из-за травмы выступила только на одном этапе Гран-при России в Сочи, где заняла первое место. На чемпионате России – 2023 Аделия была пятой. После аннулирования результатов Камилы Валиевой к Петросян должна перейти бронза ЧР-2022.
- 30 января 2023
-
22:35
-
22:17
-
22:06
-
21:31
-
20:57
-
19:25
-
19:07
-
18:12
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:40
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:51
-
14:32
-
13:28
-
12:50
-
10:59
-
01:55
- 29 января 2023
-
22:29
-
22:22
-
22:13
-
21:26
-
21:01
-
20:02
-
19:09
-
18:40
-
18:13
-
17:40
-
17:06
-
17:02
-
16:01