15-летняя российская фигуристка Аделия Петросян восстановила четверной флип. Видео успешного исполнения элемента ультра-си на тренировке опубликовано в соцсетях группы Этери Тутберидзе.

В сезоне-2021/2022 Петросян уже успешно пробовала прыгать один из самых сложных четверных, однако в нынешнем сезоне из редко исполняемых четверных Аделия радовала болельщиков только риттбергером.

Из россиянок четверной флип исполняли на соревнованиях олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова.

В сезоне-2022/2023 Петросян из-за травмы выступила только на одном этапе Гран-при России в Сочи, где заняла первое место. На чемпионате России – 2023 Аделия была пятой. После аннулирования результатов Камилы Валиевой к Петросян должна перейти бронза ЧР-2022.