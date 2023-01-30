Фигуристка Зинина, получившая травму на Кубке Первого канала, выписана из больницы

Тренер Алексей Василевский сообщил, когда фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму на Кубке Первого канала, вернётся к тренировкам.

Зинина была заявлена на Кубке Первого канала за команду «Нас не догонят». В первый день соревнований, 21 января, Анастасия не смогла завершить короткую программу, неудачно упав с тройного лутца на бедро. Фигуристка не сумела самостоятельно подняться. Зининой потребовалась помощь медиков, чтобы покинуть лёд, после чего она была госпитализирована. Врачи диагностировали у Зининой сильный ушиб, но настояли на недельном пребывании в больнице.

«Сегодня Настю выписали из больницы, чувствует она себя нормально. Думаю, на этой неделе начнём постепенно втягиваться в тренировочный процесс», — приводит слова Василевского Metaratings.

В составе «Нас не догонят» Зинину заменила Ксения Гущина. Кубок Первого канала третий год подряд выиграла «Красная Машина».