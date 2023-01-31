Вайцеховская прокомментировала новость о сотрудничестве Крыловой с Мишиной и Галлямовым

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о том, что Серебряный призер Игр-1998 по фигурному катанию Анжелика Крылова приступила к постановке программ для пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
«Выбор Анжелики Крыловой в качестве постановщика новых программ для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — это, возможно, одна из лучших идей, какую можно было придумать. Крылова — очень незаурядный специалист в плане подхода к постановкам как таковым: пример её танцевальной пары прекрасно это демонстрирует. По идее, постановке и содержанию произвольный танец Василисы Кагановской — Валерия Ангелопола в этом сезоне наиболее интересен среди российских дуэтов и вполне сопоставим с постановками лучших дуэтов мира.
Нынешняя произвольная программа Мишиной и Галлямова, безусловно, хороша и очень идёт спортсменам, но главная её ценность заключается, на мой взгляд, в том, что она даёт довольно полное представление о потенциале пары. Когда фигуристы по своему функционалу способны выкатывать столь сложную и темповую программу, это открывает значительный простор для столь же сложного хореографического наполнения.
Примерно таким же путём пошли в своё время в парном катании олимпийские чемпионы Пекина Суй Вэньцзин и Хань Цун, чьими постановками на протяжении многих лет занималась Марина Зуева.
Тамаре Москвиной вообще свойственно привлекать к работе со своими спортсменами самых разнообразных постановщиков, и не факт, что Крылова останется единственным приглашённым специалистом. Но если это сотрудничество сложится, результат может оказаться очень и очень интересным», — написала Вайцеховская в своём Телеграм-канале.
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