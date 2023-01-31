Татьяна Тарасова отреагировала на призыв ОКР к Украине не бойкотировать ОИ-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об адресованном Украине призыве Станислава Позднякова.

Глава Олимпийского комитета России призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года в случае допуска туда российских спортсменов. Возможность бойкота Игр в Париже Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины рассмотрит 3 февраля.

«А зачем Поздняков призвал украинцев, разве они нас слушают? На мой взгляд, они никогда не пойдут нам навстречу, они не будут договариваться», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но с условием, что атлеты публично не поддерживают спецоперацию на Украине.