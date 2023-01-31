Чемпион Европы – 2020 в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев объяснил, почему в сезоне-2022/2023 не прыгает четверной лутц и не будет добавлять этот сложнейший элемент перед финалом Гран-при России.

«Лутца как раз не будет — из-за стопы. Как только стопа перестанет болеть, я обязательно восстановлю этот прыжок. Пока даже его не тренирую. Соответственно, в произвольной программе останется сальхов и два тулупа. Это тот набор, с которым можно занимать те места, которые я хочу.

Что со стопой? В самом начале осени, ещё до контрольных прокатов, я тренировался на этой самой арене в Академии фигурного катания. Прыгал четверной лутц и неудачно поставил ногу в момент отталкивания. С тех пор стопа и беспокоит. Точно такая же травма произошла у меня в 2018-м — и тоже на лутце. То есть это уже хронический случай.

Но должен сказать, что сейчас у нас в этом плане всё под контролем. Сразу после чемпионата Санкт-Петербурга врачи, которые мной занимаются, пригласили прийти, так сказать, на техническое обслуживание и залатать раны», — приводит слова Алиева RT.