Фигурист Алиев оценил поведение Хендрикс перед прокатом Губановой на ЧЕ-2023

Чемпион Европы – 2020 в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев высказался о поведении бельгийской фигуристки Луны Хендрикс после неудачного проката произвольной программы на чемпионате континента 2023 года.

Когда Хендрикс ехала после проката в сторону борта, она несколько раз довольно сильно ударила зубцами по льду. При этом Луна каталась не последней, после неё произвольную программу показывала представительница Грузии Анастасия Губанова, которая тренируется вместе с Алиевым в группе Евгения Рукавицына.

«Нормально ли поведение Луны или это некий моветон? Сказал бы, что на тренировках, когда что-то не получается, это нормально. Поверьте человеку, который несколько раз разбивал в кровь руки ударами по бортику. Не знаю, кстати, что двигало Луной. Было ли это какой-то сознательной подсечкой в сторону Насти Губановой, которая каталась следом, или просто проявлением расстройства после собственного проката, невозможностью совладать с эмоциями.

Как бы я повёл себя в такой ситуации? Если бы такое сделал кто-то из фигуристов, находясь со мной на льду, я встал бы прямо перед человеком и посмотрел бы на него так… Я умею в таких случаях посмотреть. И поскандалить умею», — приводит слова Алиева RT.

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