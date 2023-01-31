Дмитрий Алиев: матёрый фигурист не должен опускаться ниже определённого уровня

Чемпион Европы – 2020 в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев рассказал, почему в сезоне-2022/2023 ему пришлось перекроить контент произвольной программы.

«Нам пришлось немножко перекроить контент, потому что тройной аксель идёт у меня сейчас не так хорошо, как хотелось бы. Из-за этого во второй части программы я делаю вместо этого прыжка тройной лутц. Очень надеюсь, что к финалу Гран-при России мы ситуацию исправим и аксель снова станет моим другом и соратником.

Понимаю ли причину сбоя? Где-то я чуть-чуть себе в этом прыжке не доверяю. Возможно, причина в том, что на нынешних лезвиях катаюсь уже целый сезон, привык часто их точить. Когда определённый слой металла уже сточен, кривизна дуги может измениться. В какой-то степени это может влиять на то, как ты заходишь на прыжок.

В целом вот что скажу: конечно же, матёрый фигурист не должен опускаться в своих выступлениях ниже определённого уровня. В Петербурге я не опустился, хотя много чего недобрал. Хотелось бы эти минусы исключить. Точно знаю, что способен катать обе свои программы чисто и получать за это высокие баллы. Чистое катание всегда хорошо оценивается», — приводит слова Алиева RT.