Ветлугин: Валиева с танцем Уэнсдей выиграла бы турнир шоу-программ абсолютно заслуженно

19-летний фигурист Матвей Ветлугин, который проводит первый взрослый сезон после травмы, рассказал о подготовке к турниру шоу-программ.

«По поводу новых соревнований вообще ничего не знаю! Только слухи. Одни разговоры — что мы будем катать, какой там вообще свет, какой регламент. Ничего не понятно.

В любом случае нужно показать что-то такое, что до этого не показывал никто. Может быть, открыть свой стиль. Откатать просто драму или просто лирику можно и на любом показательном.

Условно, если бы Камила Валиева вышла на турнир шоу-программ с танцем Уэнсдей, она бы выиграла абсолютно заслуженно. Потому что такого до неё никто и близко не делал. Так что на этом турнире нужно именно открыть свой стиль. Понятно, что свои задумки я сейчас раскрыть не могу, но у меня есть наброски, парочка идей, направлений», — приводит слова Ветлугина Sport24.

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