Фигурист Ветлугин заявил, что рассчитывает на такую же долгую карьеру, как у Туктамышевой

19-летний фигурист Матвей Ветлугин, который проводит первый взрослый сезон после травмы, рассказал, что помогло ему вернуться на высокий уровень после непростого периода в карьере.
«Я об этом периоде потом книжку напишу. Уж очень долго рассказывать. Честно говоря, я не ожидал, что смогу полноценно вернуться в спорт, выступить на двух этапах Гран-при России, а потом и на чемпионате страны. Более чем доволен, что сумел отобраться на чемпионат России. Увы, без финала Гран-при, но этот взрослый сезон у меня всё равно получился неплохо.
Не было ли мыслей о завершении карьеры? Нет. Вообще! Даже не было мыслей, что операция на голеностопе может сложиться как-то не так.
На насколько долгую карьеру в спорте рассчитываю? Как минимум как у Лизы Туктамышевой!» — приводит слова Ветлугина Sport24.
- 31 января 2023
-
22:35
-
22:00
-
21:14
-
20:35
-
20:25
-
20:09
-
19:44
-
19:22
-
18:28
-
16:56
-
15:51
-
15:29
-
14:21
-
11:02
-
00:44
-
00:17
- 30 января 2023
-
22:35
-
22:17
-
22:06
-
21:31
-
20:57
-
19:25
-
19:07
-
18:12
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:40
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:51
-
14:32
-
13:28