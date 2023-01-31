Фигурист Ветлугин заявил, что рассчитывает на такую же долгую карьеру, как у Туктамышевой

19-летний фигурист Матвей Ветлугин, который проводит первый взрослый сезон после травмы, рассказал, что помогло ему вернуться на высокий уровень после непростого периода в карьере.

«Я об этом периоде потом книжку напишу. Уж очень долго рассказывать. Честно говоря, я не ожидал, что смогу полноценно вернуться в спорт, выступить на двух этапах Гран-при России, а потом и на чемпионате страны. Более чем доволен, что сумел отобраться на чемпионат России. Увы, без финала Гран-при, но этот взрослый сезон у меня всё равно получился неплохо.

Не было ли мыслей о завершении карьеры? Нет. Вообще! Даже не было мыслей, что операция на голеностопе может сложиться как-то не так.

На насколько долгую карьеру в спорте рассчитываю? Как минимум как у Лизы Туктамышевой!» — приводит слова Ветлугина Sport24.