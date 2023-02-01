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Мишина и Галлямов рассказали, как однажды фанатка пришла к ним в университет

Мишина и Галлямов рассказали, как однажды фанатка пришла к ним в университет
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивной паре, рассказали о ярких эпизодах, связанных с болельщиками.

«На чемпионате России нам наконец-то кинули огромного медведя. Я так давно мечтал, чтобы мне его подарили! Теперь он у меня дома. Пришлось даже оформлять дополнительный багаж, чтобы его можно было увезти домой», — приводит слова Галлямова Sport24.

«Мне тоже подарили медведя. У нас их два!» — сказала Мишина.

Также Мишина и Галлямов рассказали, как однажды болельщица пришла к ним в университет и сказала: «Всем привет, я фанатка».

«Прямо во время пары! Я шоке, как её пропустили вообще! Никто ничего не понял», — рассказал Галлямов.

Мишина и Галлямов – олимпийские чемпионы в команде и бронзовые призёры Игр в парном катании, чемпионы мира – 2021.

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