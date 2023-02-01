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«Пока плохо. Прогнозов нет». Тренер Гуменника рассказала о состоянии здоровья фигуриста

«Пока плохо. Прогнозов нет». Тренер Гуменника рассказала о состоянии здоровья фигуриста
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Российский тренер по фигурному катанию Вероника Дайнеко рассказала о состоянии здоровья серебряного призёра чемпионата России 20-летнего Петра Гуменника.

«Пока плохо. Лечится. Прогнозов, когда выйдет, пока нет. Как застрял там, так и застрял», — приводит слова Вероники Дайнеко «Матч ТВ».

Ранее Пётр Гуменник пропустил чемпионат Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. На чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске, по сумме выступлений в двух программах Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали равное количество баллов (по 295,07). Золотую медаль получил Семененко, который показал лучший результат в произвольной программе. Борьбу за третье место выиграл Александр Самарин.

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