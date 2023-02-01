Синицина и Кацалапов выложили свежее фото на фоне главной достопримечательности Пхукета

Олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились свежей фотографией из отпуска. Пара выложила фото на фоне 45-метровой статуи Будды, которая находится в районе Чалонг на горе Накакед (Пхукет, Таиланд).

«Мы находимся на горе Накакед, которую тайцы считают местом силы. Если верить легенде, то именно сюда приходил Будда медитировать и во время молений источал свет.

Легенды всегда звучат так красиво и таинственно! Не знаю насчёт особенной энергии, но статуя Будды в 45 метров действительно поражает! Невозможно представить, какими силами люди такое воздвигают», — подписала фотографию Виктория Синицина.

Напомним, пара приняла решение приостановить карьеру на полсезона.