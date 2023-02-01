Алёна Косторная приступила к тренировкам в парном катании

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила, что вернулась с отдыха и начала тренировки в парном катании.

«Вчера провели первую тренировку после возвращения с отдыха. В основном скользили, сложных элементов пока не делали – тренеры не дают нагружать травмированную руку. Она ещё не зажила, на это уйдёт ещё минимум две недели. На отдыхе времени даром старались не терять – тренировались без льда, отрабатывали вещи, которые позволяла делать травма руки», – приводит слова Косторной ТАСС.

Ранее стало известно, что чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Косторная после выступления в ледовых шоу в дуэте с Георгием Куницей решила перейти в парное катание. Косторная и Куница готовились к шоу в группе Сергея Рослякова, с которым сотрудничает Попова. В то же время тренер Елена Буянова сообщила, что больше не работает с Косторной, которая весной 2022 года перешла к ней из группы Этери Тутберидзе.