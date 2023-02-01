Фигуристка Зинина провела первую тренировку после травмы на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму на Кубке Первого канала, вернулась к тренировкам. 30 января Анастасию выписали из больницы.
«Сегодня она уже вышла на лёд, потихоньку вкатывается, настроение бодрое. Но пока ей ещё предстоит курс реабилитации, дополнительные процедуры для восстановления», — приводит слова тренера спортсменки Алексея Василевского ТАСС.
Зинина была заявлена на Кубке Первого канала за команду «Нас не догонят». В первый день соревнований, 21 января, Анастасия не смогла завершить короткую программу, неудачно упав с тройного лутца на бедро. Фигуристка не сумела самостоятельно подняться. Зининой потребовалась помощь медиков, чтобы покинуть лёд, после чего она была госпитализирована. Врачи диагностировали у Зининой сильный ушиб и настояли на недельном пребывании в больнице.
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