«Это просто издевательство. Хочется её пожалеть». Рудковская — о фигуристке-трансгендере

Музыкальный продюсер, предприниматель, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о 59-летней фигуристке-трансгендере из Финляндии, которая принимала участие в церемонии открытия чемпионата Европы и упала.

«Как бы так сказать, чтобы в полной мере выразить свои кипящие чувства, но не задеть нежные сердца всех остальных. Равенство и разнообразие очень хорошо бы показали российские спортсмены и спортсменки, это для начала.



Во-вторых. Это просто издевательство — выпускать на лёд чемпионата Европы неподготовленного человека, который представляет всех, подчёркиваю, всех возрастных фигуристов. Если стоит задача показать, что в любом возрасте (этой женщине 59 лет) можно начать заниматься фигурным катанием и очень круто кататься, то надо, наверное, круто кататься? Или хотя бы сносно, на среднем уровне? Честно говоря, такое ощущение, что она вчера впервые вышла на лёд.



При этом я уверена, что у них там море людей, которые прекрасно катаются и в 60, и старше. Хочется её пожалеть, да, но, с другой стороны, чемпионский лёд жалости на знает, мои дорогие. Это не критика, это шок!!! От открытия должны рождаться в груди восторг и вдохновение, вас вдохновляет этот номер? Ну хорошо, возраст, ну хорошо, трансгендер, ну хорошо, идея принятия самого себя и других. Но что, нельзя было при этом хорошо натренировать 59-летнего человека, чтобы действительно был показан уровень? Пусть любительский, но не стыдный?



Я младше, но тоже не юная девочка. Тем не менее, прежде чем меня, любителя, выпустили на лёд, я к этому готовилась. А в аналогичной ситуации сделала бы и прыжок, и вращение, и вальцовые тройки, обманный шаг. Потому что надо готовиться, спорт — это не кружок психологической помощи, тем более профессиональный.



Я не знаю, кто тренирует её эти девять лет, но у нас бы она за несколько месяцев и катила бы, и делала дорожки шагов и элементы. Поэтому приглашаю уважаемую Минну Марию Антикайнен к нам в академию, к середине весны она начнёт кататься на том уровне, при котором можно выступать на такого рода мероприятиях», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.