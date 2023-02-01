«Если бы я не сделал операцию, то мог бы на коляске остаться». Фигурист Рылов — о травме

Российский фигурист Дмитрий Рылов, выступавший в спортивной паре с Аполлинарией Панфиловой, рассказал о травме спины, из-за которой вынужден был завершить карьеру.

Победители юношеской Олимпиады, чемпионы мира среди юниоров, победители юниорского финала Гран-при Панфилова и Рылов последний раз выступали в сезоне-2020/2021, став пятыми на чемпионате России.



«Жуткая история про винты в спине? Ну, жуткого там мало (улыбается). Всё началось с того, что у меня сильно заболела спина, а я не понимал, в чём дело. Я ездил к одному врачу, ко второму, к третьему… В итоге никто не мог ничего диагностировать и получилось так, что меня отвезли в Москву. Меня госпитализировали и направили на консультацию с нейрохирургом. Он мне сразу сказал: «Мальчик, тебе надо винты делать». У меня сразу всё будто рухнуло. Я не знал, что делать, как дальше быть.

Когда дошло дело до операции… Скажу, что я ни разу за свою жизнь не испытывал такой боли: физической, психологической, моральной… Я бы такого даже врагу не пожелал, потому что это испытание достаточно серьёзное. После этого я приехал спустя несколько месяцев за допуском и меня спросили, хочу ли я вообще продолжать. Я говорю: «Ну, а операцию я зачем делал?» В ответ я услышал: «Чтобы ты не остался без ног». Мне на полном серьёзе сказали, что если бы я не сделал операцию, то мог бы на коляске остаться. Мне бы всё равно её пришлось делать, но если бы я не был спортсменом, то не сейчас, а лет через десять.

Мне сказали, что если я хочу продолжать оставаться в спорте, то у меня есть три года, но я прокатаюсь на обезболивающих, на блокадах — как раньше не будет», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с Аполлинарией Панфиловой и Дмитрием Рыловым можно прочитать на «Чемпионате» завтра, 2 февраля, с 8:00 мск.