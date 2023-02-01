Журова заявила, что участие в ЧЕ фигуристки-трансгендера — ответ ISU на отстранение России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) специально, в ответ на отстранение россиян, пригласил на открытие чемпионата Европы – 2023 в Эспоо фигуристку-трансгендера.
«Вы же понимаете, что в ISU входит и фигурное катание. И они видят, к чему без русских катится этот популярный вид спорта. Организаторы совсем с ума сошли и на недавнем чемпионате Европы в Финляндии выпустили трансгендера… Это, наверное, какая-то утрированная, доведённая до абсурда ситуация, чтобы все поняли, что всем грозит. Вот посмотрите, Валиева каталась, вы её отстранили, а теперь вы хотите, чтобы такой трансгендер падал сразу после того, как выехал на лёд? Вы предлагаете, что ли, чтобы так было в мире фигурного катания? Мне кажется, международная федерация специально сделала такой ход, чтобы продемонстрировать контраст. И политики отстали, посмотрели, до чего они довели ситуацию. Ещё и человека реально унизили, что он там пытался кататься», — приводит слова Журовой «КП-Спорт».
Полная трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.
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