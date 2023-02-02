Фигуристы Панфилова и Рылов рассказали, как отношения помогали им в спорте

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступавшие в соревнованиях спортивных пар, рассказали, почему полгода назад решились рассекретить свои личные отношения.
«На самом деле, мы их и не скрывали. Мы просто не выставляли каких-то фотографий, и когда мы выложили те посты, то это не было с целью показать: «Смотрите, мы вместе»», — сказала Панфилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Просто я в принципе не люблю фотографироваться, а Полина меня и не заставляла.
В какой момент между нами зародились чувства? Это вообще всё было очень сложно, муторно (смеётся). Когда мы уже окончательно встали в пару, это был октябрь 2018 года. Всё как у всех: бабочки в животе, романтика.
Пытались ли мы с этим бороться? Мыслей не было никаких. Просто надо уметь разделять работу и всё остальное. Если пара умеет это делать, то и мешать это не будет.
Помогали ли отношения кататься раскованнее, чувственнее? Да, особенно в сезоне-2019/2020. У меня тогда появились некие загоны по поводу спорта и нашей пары в целом, и если бы не Аполлинария, мне кажется, мы бы не выиграли ни мир, ни Олимпиаду. И если бы не наши отношения, то не было бы такой отдачи», — сказал Рылов.
Победители юношеской Олимпиады, чемпионы мира среди юниоров, победители юниорского финала Гран-при Панфилова и Рылов считались едва ли не самой перспективной парой России, но, пропустив два года из-за травм, объявили о завершении карьеры.
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