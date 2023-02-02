Панфилова: моя травма могла бы быть не такой серьёзной, если бы не врачебная ошибка

Российская фигуристка Аполлинария Панфилова, выступавшая в соревнованиях спортивных пар с Дмитрием Рыловым, рассказала о травме ноги, которая заставила её окончательно завершить спортивную карьеру.
Победители юношеской Олимпиады, чемпионы мира среди юниоров, победители юниорского финала Гран-при Панфилова и Рылов объявили о завершении карьеры после того, как пропустили два года из-за травм.
«Моя травма могла бы быть не такой серьёзной, если бы не было врачебной ошибки. У меня травма глупая получилась: в один из дней Димы не было, и я решила сходить на тренировку без него. При разминке в зале я неудачно запрыгнула на степ, и у меня нога слетела, хрустнула. Я сначала не понимала, что произошло, но потом дошла до раздевалки и поняла, что всё: конёк я не могу надеть, у меня нога не влазит, ходить я тоже не могу — мне больно.
Я еле допрыгала до машины с мамой, мы поехали в травмпункт, и мне там сказали, что у меня растяжение и всё будет хорошо через две недели. Я подумала: «Ладно, хорошо». Сижу дома две недели, у меня ничего не проходит — я снова пошла в этот же травмпункт. Мне сказали: «Ну, подожди ещё». Я подождала ещё, потом пошла к другому врачу, он сказал: «У тебя перелом, но всё будет хорошо через две недели, он уже сросся». Я подумала: «Ну ладно, ещё две недели подожду». В итоге ничего не проходило с конца марта до лета. Потом мне папа предложил съездить в Израиль. Там мне сказали, что у меня действительно был перелом, но из-за того, что мне его не лечили, он сросся неправильно и там скопилась жидкость в суставе — её нужно было убирать и проходить лечение.
Травма-то совместимая со спортом, если бы её начали лечить сразу. Сейчас всё хорошо, но есть ряд элементов, которые я не могу выполнять. Если я начну их делать, то у меня начнёт болеть. Но на обезболивающих, наверное, всё спокойно можно делать. Но мы это не проверили (улыбается)», — сказала Панфилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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