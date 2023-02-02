Илья Малинин показал видео прыжка, после которого ударился головой о лёд

Фигурист Илья Малинин, который недавно стал чемпионом США, показал в соцсетях видео неудачно исполненного на тренировке тройного лутца. Спортсмен приземлился с прыжка на две ноги, упал на спину и ударился головой о лёд.

18-летний американский фигурист Малинин внесён в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории спортсмен, который смог чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях.

На чемпионате США Илья чисто исполнил два квада – четверной тулуп и четверной лутц в связке с тройным тулупом, а в произвольной упал с четверного акселя, прыгнул четверные флип, лутц и сальхов, затем сделал две «бабочки» и каскад тройной лутц – тройной аксель – тройной тулуп. Несмотря на ошибки, Малинин сохранил первое место и вошёл в состав сборной США на чемпионат мира.