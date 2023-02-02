Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о грозящей Роману Костомарову ампутации пальцев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о слухах о грозящей олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутации пальцев. Ранее СМИ сообщили, что у спортсмена началось отмирание конечностей.
«Маленькими шажочками его состояние улучшается», — приводит слова Тарасовой «360».
При этом Тарасова отметила, что данных о грозящей Костомарову ампутации у неё нет.
Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. Костомаров в течение двух недель был подключён к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Недавно фигурист был отключён от ЭКМО и начал постепенно приходить в себя.
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.
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