Журанков: Коляде нужно кататься без четвертных

Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» выразил мнение о том, что российскому фигуристу Михаилу Коляде нужно кататься без четвертных прыжков.

«Мише Коляде надо кататься без четверных, вот и всё. Я считаю, что по катанию только Коляда и Браун такие катальщики экстра-уровня», — сказал Журанков.

Михаил Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях – 2018, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 в мужском одиночном катании, трёхкратный чемпион России. Ранее 27-летний спортсмен пропустил чемпионат России из-за обострения хронического синусита. В Кубке Первого канала фигурист также не принимал участия.



Напомним, российские фигуристы, как и большинство остальных спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.