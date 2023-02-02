Журанков: Коляде нужно кататься без четвертных

Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» выразил мнение о том, что российскому фигуристу Михаилу Коляде нужно кататься без четвертных прыжков.
«Мише Коляде надо кататься без четверных, вот и всё. Я считаю, что по катанию только Коляда и Браун такие катальщики экстра-уровня», — сказал Журанков.
Михаил Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях – 2018, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 в мужском одиночном катании, трёхкратный чемпион России. Ранее 27-летний спортсмен пропустил чемпионат России из-за обострения хронического синусита. В Кубке Первого канала фигурист также не принимал участия.
Напомним, российские фигуристы, как и большинство остальных спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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