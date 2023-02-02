Боброва – о выступлении женщин на Евро: сейчас всё откатилось на 8-10 лет назад

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» выразила мнение о том, что в отсутствии российских фигуристок на чемпионате Европы уровень откатился на 8-10 лет назад.
«Наши девочки начали огромный рост в развитии женского фигурного катания. Липницкая брала, как и Сотникова, своей стабильностью. Дальше пришли Медведева, Загитова – та же история, красивые каскады 3-3, очень быстрые вращения, все прыжковые элементы во второй половине. Потом, когда это не разрешили – каскады во вторую половину. Да, аксель в три с половиной оборота начали прыгать давно, но именно наши, Лиза и Алёна, начали прыгать стабильно, за что и получали высокие баллы.
Потом с наших юниорок начались четверные, и это всё росло-росло-росло. Сейчас всё то, что российская сборная набирала за эти года, откатилось на 8-10 лет назад. Для меня это деградация фигурного катания в женском виде. Можно невероятно красиво кататься, и это должно оцениваться также высоко, как и четверные прыжки. Вот к примеру Джейсон Браун может без четверных прыжков быть близко к Илье Малинину, который делает что-то невероятное. Но тогда девочки, нужно кататься как Джейсон Браун. Катаются красиво, но не выдающиеся»
– сказала Боброва.
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