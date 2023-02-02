Боброва и Журанков считают, что Валиева — спортсмен 2022 года в России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» заявили, что считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом 2022 года в России.

«Спортсмен 2022 года в России… Я выделил Валиеву, Кондратюка, Туктамышеву и Синицину/Кацалапова. Почему Валиева? Потому что продолжить кататься, выйти в новый сезон, и в этом сезоне практически не уступать себе прошлогодней… Извини, с таким телом и с такой измотанной психологией. Кондратюк — это, конечно, чемпионат Европы, Олимпийские игры и программы этого сезона, попытки четверного лутца. Туктамышева — катается, несмотря ни на что, прекрасная произвольная. Синицина/Кацалапов — это была ожесточённейшая борьба, и Вика с Никитой вообще не дрогнули. Давай выбирать», — сказал Журанков.



«Я вообще не могу принимать в этом участия, я всех люблю. Не знаю, кого выбрать. Хорошо, Валиева. А Щербакова — это победа года», – отметила Боброва.



«Я считаю, то, что вынес этот человек за один год — это достойно отдельной истории, кто бы там что ни писал. Валиева — спортсмен года по нашей версии. Хотя, мне кажется, Марк был очень близок, если бы не травма… А Вике с Никитой отдельные уважение и благодарность», — добавил Журанков.